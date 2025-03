Kravet fra regjeringen vil altså i praksis bety forbud mot metanskip (LNG/LBG) i verdensarvfjordene. Og siden kravet er nullutslipp (for eksempel e-LNG) – og det ikke finnes andre tilgjengelige løsninger – kan det bety slutten på cruiseskipstrafikk i disse fjordene.

I stedet vil skipene seile til nabofjordene, der det ikke er tilsvarende krav, men heller ikke infrastruktur for masseturisme på plass. Alternativet er også at de lar være å komme til fjordene våre i det hele tatt. Hvorfor? Fordi Norge tross alt ikke er verdens navle – heller ikke i cruisenæringen – og at troen på at det skal utvikles nye kostbare løsninger for disse skipene for at de skal gå inn i et par fjorder på Vestlandet er dessverre håpløst naivt.

Vi ser altså at regjeringen er i ferd med å kjøre en blomstrende industri på grunn, uten at det blir kuttet et eneste tonn CO2. Utslippene flyttes fra en fjord til en annen – eller ut av landet. Hvor bærekraftig er det?

Hvis regjeringen hadde lagt EUs fornybardirektiv til grunn, som den nå har besluttet å ta inn i norsk rett, ville det såkalte massebalanseprinsippet blitt gjeldende også her. Det betyr bærekraftsdokumentasjon tilsvarende andre industrier over hele Europa. Det ville sikret bruk av biogass, som faktisk kutter utslipp. Ikke bare i verdensarvfjordene, men langs hele kysten. Og utslippene er vel like farlige i fjorder som ikke er definert som verdensarv også?

EU produserer i dag cirka 65 TWh biogass. Potensialet i 2050 er anslått til 1.650 TWh – 25 prosent mer enn samlet norsk gasseksport! Dette viser at det faktisk er mulig å få cruisenæringen så godt som utslippsfri. Men da må vi ha samme regler i Europa og Norge – ikke særnorske og ikke-gjennomførbare norske regler som kun vil bidra til å legge ned lønnsomt næringsliv i disse områdene.

Geir A. Mo

Direktør i Energigass Norge