Flere reiste med Norwegian

Norwegian-konsernet fraktet 1,6 millioner passasjerer i februar, opplyses det i en børsmelding.

Det var fordelt på 1,3 millioner Norwegian-passasjerer og 288.000 Widerøe-passasjerer, tilsvarende en oppgang på henholdsvis 1 og 11,8 prosent.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 12 prosent til 1.881 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 104 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 3,8 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 14 prosent til 2.219 millioner setekilometer, mens den for Widerøe falt 0,5 prosent til 149 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var ned 1,2 prosentpoeng til 84,8 prosent, mens den for Widerøe økte 2,9 prosentpoeng til 70,1 prosent.

– Vi er fornøyde med å være en sterk fyllingsgrad på nesten 85 prosent, samtidig som vi har økt kapasiteten sammenlignet med i fjor. I tillegg er vi glade for å se både Norwegian og Widerøe har forbedret punktligheten, noe som er sjef for våre kunder, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Begge flyselskapene ser nå solid etterspørsel inn mot høysesongen.

– Vi er klare for sommersesongen, og har hittil i år mottatt tre helt nye fly fra Boeing. Etterspørselen etter påskereiser er stor, og vi anbefaler alle som planlegger å reise i påsken å bestille så raskt som mulig. Flyene fylles også godt opp i mai, med flere populære langhelger. Bookingtrenden vi nå ser lover godt for sommersesongen, sier Karlsen.