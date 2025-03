Evighetskalender. Det er blant de gjeveste komplikasjonene som kan puttes i en mekanisk luksusklokke og selge til høy pris. I tillegg til å vise tiden, får man servert dag, dato, måned og en månefaseindikator. Urverket skal samtidig ta høyde for variasjoner i måneder og skuddår, så om du teoretisk sett bruker en slik klokke hver bidige dag for resten av livet, skal det ikke være noe behov for å stille datoen. De store, kjente prestisjemerkene har alle slike i sortimentet, og de er vanligvis ettertraktet vare for de med dype lommebøker.

Til tross for at såpass kompliserte klokker er imponerende å se på, kan de også være litt stress å eie. Om du lar din evighetskalender ligge ubrukt i safen over lenger tid, vil det fort være mer omfattende å stille den ved neste anledning enn hva gjelder et ordinært urverk. Som oftest er evighetskalendere utstyrt med knapper på siden av urkassen for å kunne stille inn de forskjellige funksjonene på nytt. Ofte må man frem med et eget verktøy for formålet (en slags pen-lignende “stylus” som du får med på kjøpet). Her er det bare å bruke instruksjonsmanualen for det den er verdt. Evighetskalendere hvor alt kan styres fra kronen er meget sjelden vare.

Foto: Audemars Piguet

At dette som et praktisk og kritisk hverdagsverktøy i mekanisk form på håndleddet er utdatert, later det liten tvil om. Men evighetskalenderen, som er en herlig miks av svært små deler – som tannhjul – av svært høy presisjon, er rett og slett rimelig kult å beskue. Imponerende mekanikk.

Så til nyheten i denne saken. Som alle er nettopp evighetskalendere. Og alle gjør det litt lettere å eie en slik prestisjeklokke. Tre nye referanser fra Audemars Piguet, med et nytt urverk, i form av to stykk Royal Oak og én Code 11:59.

Audemars Piguet Familieeid, sveitsisk klokkemerke grunnlagt i 1875

Holder til i Le Brassus, en landsby i klokkedalen Vallée de Joux

Har for tiden ingen forhandler i Norge

Mest kjent for sportsklokken Royal Oak, første gang lansert på 70-tallet

Fjerde største sveitiske klokkemerke målt i verdi (Morgan Stanley)

Morgan Stanley og LuxeConsult anslår at merket i 2024 omsatte for 2,4 milliarder sveitserfranc og produserte 51.000 klokker. Gjennomsnittsklokken kostet anslagsvis, ifølge samme rapport, 49.000 sveitserfranc.

Løser tidsklemmen

Da Audemars Piguet nylig slapp denne serien med nye evighetskalendere forrige uke, var ikke fokuset på at det var flotte klokker. Det kunne og burde en allerede forvente (Code 11.59, hvis design en del entusiaster og samlere er ambivalente til, kan kanskje diskuteres).