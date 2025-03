Dette er de svenske gullbonusene i ski-VM

Ebba Andersson har fått 300.000 svenske kroner for sine to gull, mens Jonna Sundling fikk 150.000 for sitt sprintgull av sitt eget forbund. Et sølv gir 60.000 kroner i lomma, mens det blir betalt ut 30.000 kroner for en bronse.

Premiene for lagsprinter og stafetter er de samme, men deles da mellom utøverne. Det vil si at Sundling og Maja Dahlqvist fikk 75.000 kroner hver for gullet i lagsprint.

Disse bonusene kommer i tillegg til premiepengene fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Der er premiesummene slik for de første plasseringene i sveitserfranc (norske kroner i parentes):

Gull: 24.000 (298.000)

Sølv: 15.000 (186.000).

Bronse: 9000 (111.000)

4.-plass: 6000 (75.000)

5.-plass 3600 (45.000)

6.-plass: 2400 (30.000).

Stafetter (deles mellom utøverne):

Gull: 24.000 (298.000).

Sølv: 14.400 (179.000).

Bronse: 9600 (120.000)

Bonussystemet fra Norges Skiforbund er mer intrikat, ifølge det NTB har fått tilsendt fra kommunikasjonssjef Espen Graff. Der har de ikke utarbeidet en egen bonus for VM.

– I skiforbundet har man en stipendordning som er utarbeidet sammen med de tillitsvalgte i løpergruppen. Denne ordningen innebærer også at utøvere får utbetalinger basert på sine prestasjoner i hver enkelt konkurranse gjennom hele sesongen, inkludert mesterskap, skriver Graff.