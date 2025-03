Det ble dramatikk for de norske hopperne lørdag etter at Marius Lindvik, Johann André Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal alle ble disket fra VM i stor bakke, som følge av hoppdresser som ikke var i henhold til reglementet.

Det har ifølge VG ført til at flere utenlandske eksperter krever gransking av norske VM-medaljer.

Hendelsen kommer en knappe uke i forkant av Raw Air-rennet i Vikersundbakken.

Leder av organisasjonskomiteen for Raw Air Vikersund, Leif Arne Berget, reagerer etter hendelsen.

– Om de norske hopperne hadde gjort det bra i VM så er det en X-faktor som er veldig god å ha med seg. Dessverre fikk vi den hendelsen i går, og det er ikke noe positiv omtale for hoppsporten, sier han til Finansavisen og fortsetter:

– Det er nok noen som sitter i dag og er frustrerte og irriterte over hvorfor man gjorde som man gjorde. Jeg tror det går over i løpet av noen dager, men det er avhengig av at man kanskje legger seg flate og erkjenner at dette var veldig dumt og at vi nå må gå videre.

Trygg på billettsalget

Berget trekker frem at det å tøye grensene i kampen om gode resultater ikke er noe nytt, uavhengig av idrett. Uavhengig av dårlig omtale er han trygg på at neste helgs renn i Vikersund blir en folkefest.

– Men det blir jo en snakkis, det er det ikke tvil om.

– Du tror ikke hendelsen kan ha noen innvirkning på billettsalget?

– Jeg tror billettsalget først og fremst kommer til å være avhengig av værmeldingen. Nedslagsfeltet vårt er en sirkel på 15 mil fra Vikersund, og blir været sånn det er meldt nå så blir det en folkefest uansett, sier han.

– Det er klart at det vil være enkeltpersoner som sikkert gleder seg over andres feil og mangler, så de kommer nok ikke, men totalt tror jeg ikke det blir noen endring.

– Hvor mange billetter må dere selge for å gå i pluss?

– Vi har kalkulert med mellom 11.000 og 13.000 mennesker i anlegget neste helg. Slik prognosene er nå så er vi på 11.900, så jeg er ikke bekymret for det. Så lenge værmeldingen holder seg så vil nok salget ta seg opp utover uka, sier han.