torstein hagen

Det justerte nettoresultatet endte på 199,7 millioner dollar, mot en forventning på snaut 163 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Viking Holdings (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 1.349,7 1.119,9 Driftsresultat 230,9 157,8 Resultat før skatt 107,1 −590,0 Resultat etter skatt 104,2 −593,8

Sterk booking

Viking Cruises-gruppen omfatter de tre merkenavnene Viking River Cruises, Viking Ocean Cruises og Viking Expeditions. Det er toppselskapet Viking Holdings som er børsnotert i New York.

Pr. 23. februar hadde Viking Holdings solgt 88 prosent av kapasitetsdøgnene for 2025-sesongen. Forhåndsbookinger for 2025-sesongen beløp seg til 5,3 milliarder dollar, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme tidspunkt for 2024-sesongen.

Forhåndsbookinger pr. kapasitetsdøgn var 807 dollar, en økning på 7 prosent sammenlignet med 2024-sesongen.

– Ser vi fremover til 2025, øker vi kapasiteten for våre kjerneprodukter med 12 prosent gjennom levering av 11 nye skip i løpet av året, og vi er fornøyde med å kunne rapportere at våre kjerneprodukter allerede er 88 prosent booket for 2025-sesongen, sier Hagen i børsmeldingen.

Mye cash

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Viking Holdings 2,5 milliarder dollar i kontanter, samt en ubenyttet trekkfasilitet på 375 millioner dollar. I mars i år oppgraderte Moody’s Viking Holdings’ selskapsrating fra B1 til Ba3.

Viking har nylig tatt levering av «Viking Vela», et havgående cruiseskip som skal operere i Europa. I tillegg har selskapet utøvd opsjoner og inngått kontrakter for bygging av åtte nye elvecruiseskip av typen longships. Fire av disse skal leveres i 2027, mens de resterende fire vil bli levert i 2028.

Videre har Viking inngått opsjonsavtaler for ytterligere åtte elvecruiseskip, som potensielt kan leveres i 2029 og 2030. Selskapet har også annonsert byggingen av to nye elvecruiseskip for drift i Egypt, med planlagt levering i 2027.

Med dagens ordrebok forventer selskapet å motta levering av ett havgående skip og ti elvecruiseskip i 2025.