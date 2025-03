Gjenåpner 66 år gammel rute

SAS gjenopptar flyvningene til Beirut i Libanon, opplyser flyselskapet i en melding.

Beirut-rutene ble stanset i oktober 2023, men skal betjenes igjen fra kommende sommer, med første flyvning 6. juni.

Dette som følge av det flyselskapet omtaler som «forbedrede forhold i regionen».

Totalt vil SAS tilby opptil fem ukentlige avganger fra København og Stockholm. København–Beirut-ruten vil bli betjent med tre ukentlige flyvninger i perioden 6. juni til 25. oktober. Stockholm–Beirut vil bli betjent med to ukentlige flyvninger mellom 17. juni og 31. august.

Les også – 2024 var et eksepsjonelt år Torstein Hagen har flydd til himmels med Viking Holdings. Nå tror han 2025 vil bli nok et knallsterkt år for cruisegiganten.

På begge ruter vil SAS ta i bruk A320neo-fly.

Første flyvning i 1959

– Vi vet at mange av våre kunder har sett frem til at våre Beirut-flyvninger kommer tilbake. Disse rutene er særlig viktige for de som reiser for å besøke familie og venner, sier Henrik Winell, nettverksdirektør i SAS, i meldingen.

Ifølge bransjenettstedet Check-in.dk hadde SAS sin siste flyvning mellom København og den libanesiske hovedstaden 2. september 2023. Siste flyvning mellom Stockholm og Beirut var 28. oktober samme høst.

Les også SAS tjente 1,7 milliarder Finansposter sender SAS-bunnlinjen i været. På driften går flyselskapet imidlertid med milliardtap fortsatt.

Samme nettsted opplyser at SAS åpnet sin første Beirut-rute tilbake i 1959, før den ble stengt ned i 2005 og deretter gjenåpnet i 2018.