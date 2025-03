Båt og Brygge AS i Sandefjord er slått konkurs etter et vanskelig år for båtsalget.

– 2024 var katastrofalt dårlig for båtsalget, sier styreleder Morten Glenna til E24.

Båt og Brygge, tidligere kjent som Speed Båtsenter, har i en årrekke drevet med båtsalg og service. Nå er det slutt, etter at eieren Vika Panorama Melsomvik AS har besluttet å avvikle selskapet.

– Båtsalget har vært tungt de siste årene. Vi har hatt to selskaper som på det meste omsatte for 100 mill. til sammen. Nå er det 40 mill., sier Glenna videre til avisen.

Han forklarer at de har satset på service og opplag, men ikke nok til å opprettholde driften av to virksomheter.

– Utsiktene var ikke lovende

– 2024 var katastrofalt dårlig for båtsalget, og vi ble sittende med en dyr leie og liten inntekt, forklarer han.

Ifølge en melding fra selskapet var utsiktene for 2025 heller ikke lovende, blant annet på grunn av høyere renter og økte kostnader.

Glenna understreker at ingen ansatte mister jobben, og at båtene i opplag er i trygge hender.

Ifølge selskapets siste regnskap hadde Båt og Brygge en omsetning på 26 mill. i 2023, men gikk med et underskudd på 2,7 mill. før skatt, ifølge E24.