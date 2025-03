Både boikott og boost for USA som reisemål

– Vi har registrert flere avbestillinger på USA-cruise etter at Trump tok over som president, forteller Ellen Kopperud Iversen i Din Ferie AS til Drammens Tidende.

Det samme forteller Annette Syversen, direktør for Finn Reise, til Nettavisen.

– Den siste tiden har vi sett at etterspørselen etter og interessen for USA synker uke for uke.

– Vil ta avstand fra Trump

En forklaring er økte flybillettpriser, kombinert med en svake kronen og den sterke dollaren har gjort USA til et dyrere reisemål en tidligere.

Samtidig svarte 40 prosent at de har mindre lyst til å reise til USA med Trump tilbake i Det hvite hus, ifølge en undersøkelse fra reisebyrået Ticket.

Rezowan Hossain, daglig leder i Eastern Travel & Tours, sier enkelte kunder bevisst velger bort USA på grunn av politiske forhold.

– Vi har hatt dialog med kunder som ønsker å ta avstand fra Trumps politiske ståsted. Måten han leder landet på, gjør at mange ønsker å boikotte USA som reisemål, forteller han.

Klyper seg i armen

Samtidig som noen opplever nedgang, eksploderte pågangen hos reisebyrået Cowboyreiser etter Trumps valgseier i november.

– Jeg må nesten klype meg i armen. Kan dette vare, spurte daglig leder Christian Hammer Bolstad Nynorsk pressekontor i midten av februar.

En måned senere kan han bekrefte at det har det. Omsetningen er doblet fra 4 til 8 millioner sammenlignet med i samme tid i fjor. Den vesle familiebedriften har allerede like mange bestillinger 2025 som for hele fjoråret.

– Jeg har full forståelse for at folk er opprørt over det sikkerhetspolitiske med Trump, jeg er helt enig, men ferielandet USA er like bra som det alltid har vært, sier Hammer Bolstad.

Også OK Reiser, som spesialiser seg på USA-reiser, melder om vekst. Chartergiganten Ving sier de ikke ser noen trendendringer på USA-reisene sine.