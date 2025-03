Tidligere i denne klokkespalten har vi omtalt Omega som en av de mest ivrige i bransjen til å lage nye klokker ut av eksisterende modeller. Det sveitsiske varemerket har utallige spin-offs, spesielt når det kommer til deres to hjørnesteinsmodeller; Seamaster og Speedmaster.

Denne gangen er det førstnevnte som får en ny referanse. 210.90.42.20.01.003. Bak den lange serien med tall er det snakk om Omega Seamaster 300M Golden Bronze and Burgundy. Ikke til forveksling med Omega Seamaster 300 Golden Bronze fra 2021 – det er den mer vintage-inspirerte Seamasteren. 300M er imidlertid den som mange kanskje kjenner til som utgangspunktet for den klassiske, moderne James Bond-klokken.

Og apropos 007. Eks-Bond og Omega-ambassadør Daniel Craig. Han har vært ute og luftet denne nyheten allerede før lanseringen, på den røde løperen. Det er røffly samme modus operandi som da den britiske skuespilleren ble brukt til å tease en annen ny Omega – den gangen en Speedmaster – i fjor.

Sporty på gummirem: Om du ikke velger gull-lenke, slipper du vesentlig billigere unna med gummiremen. Da går prisen fra 356.800 til 177.700 kroner. Foto: Omega

Bronse er løsningen

Nok om Bond. Hva er nytt? Bronze Gold kommer med en burgunderrød bezel, en etablert og god fargekombo mot den gylne urkassen som måler 42 mm i diameter.

Det selvlysende materialet som brukes i viserne og indeksene har en kremfarge som minner om effekten på vintageklokker. Det er vanligvis noe entusiastene er ambivalente til, og omtales som “fauxtina” – fake patina. Men i dette tilfellet harmonerer det med fargepaletten, og er nok gjort mer av den grunn enn for å etterligne fordums prakt.

Så til materialet. Bronse? Tja. Ikke helt. Vanlig bronse består primært av kobber. Her er det er snakk om “Bronze Gold”. Dette er en legering som i tillegg består av nær 38 prosent gull, så litt palladium og sølv. Nedsiden med vanlig bronse er at den kan bli grønn med tiden (patina takket være oksidering), hvilket man slipper i dette tilfellet, ifølge Omega.

Siden vi er inne på temaet bronse, er det verdt å nevne at materialet de siste ti årene har vært en aldri så liten trend i klokkeindustrien, i de fleste priskategorier. Partytrikset, sett bortifra at det ligner litt på gull uten å koste på langt nær like mye som ekte gull, er at det raskt får mer eller mindre patina, hvilket noen synes er kult. Man da altså som bronse alene, ikke “Bronze Gold”, som er Omegas egen legering.

Intet nytt på innsiden: På innsiden tikker det velkjente co-axial-verket 8806, som er kronometersertifisert av METAS. Det betyr en presisjon innenfor -0/+5 sekunder pr. dag. Gangreserven er oppgitt til 55 timer. Foto: Omega

Utover farger og materialvalg, er det lite nytt å melde i denne nye Seamaster-referansen, som deler mye av estetikken til Bond-utgaven laget til filmen No Time to Die for snart fem år siden. Dette mye takket være fraværet av datovisning og den matte, sorte tallskiven.

På innsiden tikker det velkjente co-axial-verket 8806, som er kronometersertifisert av METAS. Det betyr en presisjon innenfor -0/+5 sekunder pr. dag. Gangreserven er oppgitt til 55 timer. Vannresistent til 300 meter, som vanlig.

Prisen på lenke i gull er oppgitt til 356.800 kroner. Velger du kun gummirem, er det plenty av penger å spare. Da er prisen “kun” 177.700 kroner.