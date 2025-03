President Donald Trump kunngjorde onsdag at han vil innføre en tollsats på 25 prosent på alle biler som ikke er produsert i USA. Tollplanen er en del av Trumps varslede toll-initiativ, som etter planen skal tre i kraft 2. april.

Nå skriver Bloomberg at både bilkjøpere og selgere haster for å få på plass gode avtaler og fylle opp lagrene før tollsatsene innføres.

I et internt notat som Bloomberg har fått tilgang til, oppfordret salgslederen i Hyundai Motor forhandlerne om å gripe sjansen, der målet var å selge «rekordmye».

Samtidig har Chevrolet-forhandleren Duane Paddock sagt til Bloomberg at General Motors har sendt han dobbelt så mange biler de siste tre dagene, som tilsvarer antall biler han vanligvis ville fått i løpet av uken. Årsaken skal være «en strøm av kunder som vil unngå høyere priser».

«GM har skrudd opp produksjonen. Vi har en hel haug med biler på vei, og trafikken i butikken har vært gjennom taket» sier Paddock til nettavisen.

Venter prisøkning

Ifølge Bloomberg har amerikanske bilforhandlere nok biler på lager til å dekke 60 til 90 dager, noe som gir dem noe beskyttelse mot de umiddelbare virkningene av tollsatsene. Hva som skjer når lagrene er tomme er derimot uklart.

Ifølge analytikere i JPMorgan forventes det at bilprisene vil øke med omtrent elleve prosent i snitt.

Totalt vil tollsatsene ramme en handelsrute verdt 240 milliarder dollar, hvor importerte biler og lette lastebiler utgjorde omtrent halvparten av de 16 millioner bilene som ble solgt i USA i fjor.

Det er snart klart for at bilprodusentene slipper kvartalsrapportene for første kvartal, og analytikere venter en bedre start på året i år enn i fjor, mye takket være kunder som vil sikre seg biler før tollsatsene treffer. I andre kvartal advarer derimot analytikerne om at tollsatsene vil kunne svekke salget.