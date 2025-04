Navnene bak tallene (NBT) “Navnene bak tallene” har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

Har du irritert deg over at rike og kjente ser ut til å ha egne regler? Vel, det gjelder ikke alltid. På skiferie med sin 28 år yngre Märtha Elander Wistén i highend-destinasjonen St. Moritz i Sveits fikk Petter Stordalen nemlig et: Nei (!).

Paret bodde på et femstjerners hotell, men da de ville spise i hotellets restaurant, ble de nektet adgang. Grunnen? Rocke-Petter var ikke kledd i mørk dress og slips, som var påkrevet.

– Jeg sa: “Jeg er på skiferie, da har jeg ikke med dress og slips”, fortalte han under et foredrag for entreprenørskapsstudenter ved OsloMet. Iført svart T-skjorte, jeans og boots med beslag på scenen forklarte han tilhørerne at noe sånt ville han ikke ha noe av på Strawberry-hotellene. Dermed fikk han sneket inn et godt ord for egen businesskultur.

Les også All-time high for kjent gullsmed: – Ligger foran budsjett – Den kjøpesterke kundegruppen fortsetter å handle. Så langt i år ligger vi foran budsjett, forteller David-Andersen-sjef Inge Nygaard.

Maste seg til intervju

Under foredraget delte han også en avgjørende hendelse i sin karriere: En annonse i Kapital førte til at han, som 24-åring, fikk mast seg til å komme på intervju i stillingen som leder for City Syd i Trondheim. En jobb han faktisk fikk.

Jeg er ikke Wallenberg ennå, men jeg er på vei.

En student spurte hvordan Petter'n holdt motet oppe under pandemien, da konsernet hans sto i krise. Svaret var overraskende nedpå:

– Jeg klarte det ikke. Jeg sov og gråt som en baby, svettet om natten og mistet matlysten. Jeg spiste pølse- og bananbiter med kaviar for å få i meg kaloriene jeg trengte. Og nei, ikke hver mandag er så jævla bra, sa han med referanse til postene han legger ut på Instagram, som heter “Endelig mandag” – til motivasjon og irritasjon for mange.

Men så kom kongen tilbake:

– Jeg er ikke Wallenberg ennå, men jeg er på vei.

Les også Erling Kagges iskalde bestikkelse I denne ukens spalte Navnene bak tallene (NBT), forteller Erling Kagge om sin store irrasjonelle interesse – engelsk fotball.

Les også I disse byene bor det flest dollarmilliardærer Bare ti byer i verden er hjem for nesten en fjerdedel av verdens aller rikeste.