Siden 1994 har to selskaper konkurrert om å frakte passasjerer i Eurotunnelen under Den engelske kanal.

Togselskapet Le Shuttle frakter kjøretøy og busser med passasjerer og gods på tog mellom Calais i Frankrike og Folkstone i England.

Eurostar kjører kun passasjertog mellom London og en rekke europeiske byer som Paris, Amsterdam, Brussel, Køln, Düsseldorf og andre.

Brukes av millioner

Mangemilliardæren Richard Branson, som grunnla selskapet Virgin i 1970, eier i dag blant annet et flyselskap, cruiserederi, hotellkjede og et togselskap. Han har til og med satset på romferder med selskapet Virgin Galactic, men det er et marked for de få, med en tykk lommebok.

Togtrafikk under vann er derimot langt mer vanlig. I fjor fraktet LeShuttle 2,2 millioner personbiler og busser fylt med mennesker pluss 1,2 millioner lastebiler med gods.

11,2 millioner passasjerer reiste med Eurostar gjennom Eurotunnelen. Det var en vekst på fem prosent fra året før.

Det er først og fremst Eurostar som vil merke en nykommer i tunnelen under kanalen.

Mer plass til tog

Bransons planer er ikke nye, men han har møtt motbør opp gjennom årene, spesielt knyttet til kapasitetsutfordringer for parkering av tog i London-området.

Men dette er nå i ferd med å løse seg.

En togoppstillingsplass nord i London, hvor Eurostar har parkert sine lokomotiver og vogner i årevis, kan bygges om slik at andre selskaper kan få innpass der.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra britiske togmyndigheter. Og det er nettopp parkeringsutfordringene som har vært proppen i planene til Branson i årevis.

I selve tunnelen er det kapasitet til flere togselskaper. Den er ikke forbeholdt de to selskapene som har kjørt gjennom den i 32 år.

Milliardinvestering

At Eurostar nå må gi plass til andre på togparkeringen, blir tatt godt i mot hos Virgin Group.

– Endelig et grønt signal for konkurranse. Nå er det ingen større hindringer i veien lenger. Virgin er klar for utfordre, heter det i en melding fra konsernet til Branson.

Selskapet planlegger å hente 9,5 milliarder kroner (700 millioner pund) som skal investeres i nye høyhastighetstog som kan trafikkere i tunnelen. I første omgang snakker Virgin om å få 12 togsett i trafikk.

Går alt etter planen vil de første togene krysse under kanalen i 2029. Og med en ny aktør på strekningen, vil kundene også merke det i form av lavere priser på togbilletter og flere ruter til ulike byer.