Norwegian-konsernet fraktet 1,9 millioner passasjerer i mars, opplyses det i en børsmelding.

Det var fordelt på 1,6 millioner Norwegian-passasjerer og 328.000 Widerøe-passasjerer, tilsvarende en oppgang på henholdsvis 3 og 19 prosent.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 8 prosent til 2.245 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 119 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 9 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 13 prosent til 2.770 millioner setekilometer, mens den for Widerøe klatret 9 prosent til 168 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var ned 3,9 prosentpoeng til 81,1 prosent, mens den for Widerøe økte 0,3 prosentpoeng til 70,7 prosent.

Snart høysesong

– Jeg er fornøyd med at vi fortsetter å ha høy punktlighet. Det er spesielt viktig når vi går inn i sommersesongen. Mars er siste måneden i lavsesongen, og vi ser nå frem til en reise påske, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Sommerprogrammet til Norwegian vil i år inneholde 350 ruter.

– Denne uken begynte å fly sommerprogrammet vårt, som har 129 spennende reisemål i Europa og Marokko. Bookingtrenden vi ser fremover lover godt for sommeren, sier Karlsen.