– Dette er de strengeste restriksjonene vi noen gang har hatt. Bakgrunnen for dette er det dårlige innsiget av laks til elvene de siste åra, sier fagdirektør Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet til NRK.

Fredag kom de nye reglene. Det er hovedsakelig de store lakseelvene sør for Namsenfjorden som blir berørt av restriksjonene, samt noen elver i Finnmark. Nordland rammes ikke.

– Det er alvor for den norske villaksen. I løpet av min levetid er antallet villaks i Norge halvert. Når vi nå begrenser årets fiske, er det til det beste for både laksen og alle som bruker lakseelvene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Fem elver blir helt stengt

Fem elver blir helt stengt for fiske framover: Rauma, Haugdalselva, Modalselva, Tafjordelva og Storelva i Sauda.

I flere vassdrag blir det forbudt å avlive fisk over 65 centimeter, mens det blir lov å avlive et begrenset antall i enkelte vassdrag.

– Vi er fornøyd med at man valgte å lytte til lokal forvaltnings ønsker om å opprettholde normal fisketid i trøndelagselvene og heller ha strengere kvoter og reguleringer, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Han savner imidlertid tiltak mot oppdrettsnæringen.

Lakselus og infeksjoner

Statusrapporten for norske laksebestander peker på at lakselus, infeksjoner fra oppdrettslaks og rømninger fra oppdrettsanlegg er blant de største truslene for villaksbestanden.

I fjor måtte Miljødirektoratet på kort varsel stenge laksefisket i 33 elver. Aldri tidligere ble det fanget færre laks i norske elver, skriver lakseelver.no.

Årets endringer i bestemmelsene om laksefisket har til hensikt å gjøre sesongen mer forutsigbar for både fiskere og næringsdrivende, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen.