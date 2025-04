Flere europeere dropper USA-reiser

Nye tall fra International Trade Administration (ITA) viser et kraftig fall i antall europeiske turister som har valgt seg ut USA som deres reisedestinasjon de siste månedene.

Ifølge Financial Times har antall besøkende fra Vest-Europa som har overnattet minst én natt i USA falt med 17 prosent i mars, målt mot samme periode året før. Ser man på reisende fra Irland, Tyskland og Norge derimot, er fallet på over 20 prosent.

Antall utenlandske besøkende var i sin helhet ned 12 prosent i mars, noe som utgjør det største fallet siden mars 2021, da reiselivet var preget av pandemirestriksjoner.

Avisen skriver at politiske og økonomiske spenninger, samt frykten for en aggressiv grensepolitikk under Donald Trump, kan være blant årsakene til fallet. Det kan også skyldes at påsken falt til mars i fjor.

Flere kanselleringer

Videre skriver Financial Times at kanselleringsraten for bestillinger til USA var 16 prosent høyere i første kvartal sammenlignet med året før. For reisende fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike var kanselleringsraten så høy som 40 prosent.

Samtidig har antall bestillinger fra europeiske reisende til USA denne sommeren falt med 25 prosent.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 har tidligere uttalt at nedgangen kan få konsekvenser for ansatte i den amerikanske restaurant- og hotellbransjen.

«Hvis dette vedvarer, vil det merkes i USA. På den annen side har dollaren falt, og det forundrer meg ikke om den fortsetter å falle. I så fall kan det kompensere for den politiske bismaken man kanskje kjenner på» sa Andreassen, som la til at man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner om årsakene til nedgangen.