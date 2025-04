Ryk og reis for reiselivet?

Markedet for langdistanseflyvninger frem og tilbake over Atlanterhavet er svært lukrativt for flyselskapene, og de følger derfor utviklingen med argusøyne.

Les også Varig skade Vekstdempende og inflasjonsøkende toll, økt usikkerhet og ingen hjelp i sikte. Sorry, men det er utsiktene nå.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at den sterke dollaren har gjort det dyrt å besøke USA. Dersom Trump skulle lykkes i å svekke dollaren betydelig, slik han tilsynelatende ønsker, kan det virke i motsatt retning. For de fleste forbrukere er tross alt prisen viktigere enn prinsipper.

For nordmenn er det også blitt merkbart dyrere å reise til eurolandene. Den tyrkiske liren er kanskje blitt et mer aktuelt alternativ for de som søker seg til sydligere strøk. De fleste vil nok strekke seg langt for å ikke måtte droppe en lenge etterlengtet feriereise, men mange turer kan kategoriseres som konsum som tilter mer mot «nice to have» enn «need to have». Da er det naturlig at urolige tider fører til færre, kortere og billigere turer enn ellers.

Fredag ​​kom University of Michigans rapport om svekket forbrukersentiment i USA; ikke siden 1981 har befolkningen ventet høyere inflasjon ett år frem i tid. Samtidig fryktes høyere arbeidsledighet. Forbrukertilliten er nå på det laveste nivået siden sommeren 2022, og den har falt med 30 prosent bare siden desember.





Fredag ​​kom University of Michigans rapport om svekket forbrukersentiment i USA; ikke siden 1981 har befolkningen ventet høyere inflasjon ett år frem i tid. Samtidig fryktes høyere arbeidsledighet. Forbrukertilliten er nå på det laveste nivået siden sommeren 2022, og den har falt med 30 prosent bare siden desember.

Allerede før det var signalene bekymringsverdige: amerikanske forbrukere brukte 6 prosent mindre på billetter i starten av 2025 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Bank of Americas analyse av kundenes kortbruk.

Flere flyselskaper taper penger på sin vanlige drift og er avhengige av samarbeidsavtaler med kredittkortleverandører for å gå i pluss. Bransjen har nok av utfordringer fra før, som blant annet at luftrommet over Russland er stengt for vestlige selskaper, og at det er store forsinkelser i leveransen av nye maskiner.

Men, reiselivsaksjene snudde raskt opp igjen da Trump – etter noen dagers betenkningstid – varslet 90 dagers utsettelse av tollsatsene. Dette er definitivt en skvetten bransje når den globale uroen tiltar.

Henrik Sommerfelt

Leder for Skandinavia, CMC Markets