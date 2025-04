Avinor, som drifter flyplassen, peker på et uanmeldt tilsyn som årsak til køene.

– Det er den lengste køen jeg har sett, sier Marita Mikkelsen til Romerikes Blad. Hun møtte opp to timer før avgang, men rakk likevel ikke flyet til Haugesund. Nå har hun, i likhet med mange andre, sendt erstatningskrav til Avinor.

Kommunikasjonssjef Monica Iren Fasting ved Oslo lufthavn opplyser at de har mottatt rundt 80 krav. I et brev til Mikkelsen skriver Avinor at det ikke er grunnlag for erstatning, og viser til at flysikkerhet prioriteres foran kort ventetid.

– Vi kan ikke bemanne opp på kort varsel ved uanmeldte tilsyn, sier Fasting. Hun påpeker også at passasjerer må kontakte sitt flyselskap, ettersom Avinor ikke har kundedata.

Mikkelsen har tatt saken videre til Transportklagenemnda, som nå behandler klagen.

