Franskmenn er tilsynelatende gode på produksjon av gummistøvler. De er også veldig gode til å dyrke ting, som vindruer. Tilfeldig? Tror ikke det. Så, siden du kanskje skal ha en rekordtidlig vårdugnad på hytta i løpet av påsken, hvorfor ikke kjøpe det du trenger til nettopp hagearbeidet derfra?

Fire slagstøvler til påskeaktiviteter: Le Chameu Vierzon (2.300 kroner), Muck Boot Muckmaster (1.400 kroner), Aigle Parcours 2 (3.000 kroner) og Hunter Original i påskegult (1.700 kroner). Foto: Produsentene / Fotomontasje: Kapital

Kort fortalt, Frankrike kan by på to av verdens mest ettertraktede gummistøvler, Le Chameau og Aigle. Gjort i skikkelig naturgummi.

Om du av en eller annen grunn heller vil kjøpe amerikansk merkevare, da er det Muck Boot mange sverger til. De er vesentlig rimeligere, men ser imidlertid ikke like stilige ut som de europeiske alternativene nevnt ovenfor. Litt røffere.

Om du trenger enda flere alternativer: Britiske varemerker promoterer også gummistøvler. Eksempelvis Hunter, som kjent fra Østlandets ungdoms- og videregående skoler.

Åpne grillsesongen

Denne er relavant, uansett om du tilbringer påsken på fjellet, hjemme i byen eller ved sjøen. Titter solen frem, kan grillen gjøre det samme.

Grill og chill: Klassisk kullgrill fra Weber (3.000 kroner) og Big Green Egg Minmax (fra 15.000 kroner). Foto: Produsentene / Fotomontasje: Kapital

På budsjett? Sjekk ut den klassiske kullgrillen fra Weber til under 3.000 kroner. Keen på å bruke mer penger? Ta en titt på de særegne kamado-grillene til Big Green Egg. Sistnvente har jo et snev av påskerelevans i navnet, om du trenger ytterligere påskudd for kjøp. Mini-utgaven koster fra 9.700 kroner. XXL? Da blir prisen fort 55.000 kroner.

Innta sommerhytta med den raffeste stekeovnen

Sesongen er på hell for fjellhytta i år. Snøen er nok borte de flest steder. Solen er oppe.

Det er på tide å flytte inn på sommerhytta. Eller være hjemme.

Raffe stekeovner: AGA og Le Cornue. Foto: Produsentene / Fotomontasje: Kapital

Der trenger du kanskje en britiskprodusert Aga, eller du trenger kanskje bare et påskudd til å gå til ervervelse av en lukusstekeovn. Rett og slett. Blant de raffeste tingene du kan plassere på kjøkkenet, som naboen garantert kommer til å være rimelig misunnelig på. Veldig retro støpejernskomfyrer som er tuftet på strålevarme. Pris? Rett under 19.000 – pund.

Et moderne gode er at de nye Aga-komfyrene ikke nødvendigvis trenger stå helt påskrudd hele tiden, i motsetning til slik de gamle utgavene var kjent for å være. Litt mer fleksibelt.

Eller en fransk Le Cornue da (endog eid av samme morselskap som Aga) – avbildet modell koster 25.000 dollar. Hvitevarenes svar på en fjong Hermès-veske. Gasstopp med to elektriske stekeovner. En funksjonell kombo, og trolig hakket mer funksjonelt på hytta, hvor man vanligvis oppholder seg sjeldnere og over kortere tid.