Ja, det er White Lotus-effekten.

Allerede før tredje sesong av HBO-serien The White Lotus gikk på luften – med Thailand som kulisse – satte den fart i reiselysten dit.

Ifølge Hotels.com økte interessen for luksushotellet Four Seasons Resort Koh Samui, der serien er spilt inn, med 40 prosent bare etter annonseringen. Mens Finnair har lagt til ekstra ukentlige flyvninger til Thailand. Flysøk, hotellbookinger og innlegg i sosiale medier tyder på én ting: Film og TV blir stadig viktigere når vi velger feriedestinasjon.

White Lotus-effekten er ikke et nytt fenomen.

Før Thailand var det Sicilia og Italia som hadde stafettpinnen som White Lotus-land. Hotellet San Domenico Palace ble fullbooket i seks måneder etter sesong to av TV-suksessen. Før det var det Four Seasons Resort Maui på Hawaii – som så en økning på 425 prosent i nettrafikken etter premieren på sesong én.

Denne effekten er heller ikke ny eller unik for The White Lotus.

Da TV-serien Succession valgte Juvet Landskapshotell i Møre og Romsdal som innspillingssted, økte det daglige besøkstallet på hotellnettsiden fra 400 til 18.500 over natten, og innboksen ble oversvømt av forespørsler.

New Zealand opplevde på sin side en turismeøkning på 40 prosent etter filmtrilogien Ringenes Herre. Effekten av Netflix-serien Emily in Paris og klassikeren Sound of Music er også godt dokumentert – og listen fortsetter.

Filmturisme er ikke bare et PR-fenomen – det er økonomi i bevegelse. Økt etterspørsel etter overnatting, restauranter, guider og transporttjenester gir ringvirkninger langt utover filmsettet. Små steder langt unna den godt opptråkkede turiststien kan få global eksponering som kulisse i film og TV.

Når det da ryktes at bookinger til Thailand i år har økt med 50 prosent, bør kanskje reiselivsnæringen og myndighetene begynne å se på film og TV som mer enn bare underholdning.

Vi kan ikke alle bo på Four Seasons. Men vi kan alle drømme oss dit – og det viser seg at stadig flere gjør nettopp det. I 2025 er det ikke bare historiene som beveger oss, men reisemålene. Og i kulissene står reiselivsdestinasjoner klare med åpne armer – og ledige rom, for nå.

Er dette den nye reiselivsstrategien? Kanskje på tide å få Norge på rollelisten.