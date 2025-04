Med suksess på europeiske fotballbaner fylles også klubbkassen til Bodø/Glimt opp med masse mer penger.

Selv om Champions League er kjent for sine enorme utbetalinger til lagene som kvalifiserer seg for sluttspill og delfinalerunder, så har premiepotten for UEFAs europaliga også vokst bra de siste årene.

Ved å nå semifinalen mot Tottenham er Bodø/Glimt sikret 4,2 millioner euro i premiepenger. Det tilsvarer 50 millioner norske kroner med dagens kurs. Beløpet utbetales til det laget som taper semifinalen.

Mer i vente

Skulle de gule og svarte ta seg videre til finalen, øker summen ytterligere. Finaletaperne får 7 millioner euro, mens vinnerne kan ta med seg en saftig sjekk på 13 millioner euro.

Med andre ord kan laget fra nord være sikret minst 83 millioner med en finaleplass, mens en seier på gresset i Bilbao i Spania 21. mai i år sørger for en utbetaling på 155 millioner kroner.

Det kommer på toppen av hva klubben allerede har tjent inn gjennom kvalifiseringsrundene og avansement til selve sluttspillet, pluss inntekter for hver kamp som har endt enten med seier eller uavgjort.

Detaljert premiesystem

UEFA sender hvert år ut et brev til de lagene som skal spille i de tre ligaene organisasjonen arrangerer, og i det brevet er systemet som regulerer prispengene nøye beskrevet.

Ifølge VG hadde Bodø-Glimt i midten av desember i fjor allerede sikret seg minst 173 millioner i inntekter fra internasjonale kamper i 2024.