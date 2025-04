Etabler litt kunstnerisk frihet – gå på utstilling

Blir det bypåske i år? Det fordrer isåfall et museumsbesøk eller to. Her kommer to anbefalinger.

Gotisk og moderne: Vincent van Gogh er blant kunstnerne du kan se på den nye utstillingen hos Nasjonalmuseet. Foto: Van Gogh Museum, Amsterdam/Vincent van Gogh Foundation

Først ut, tyske Georg Baselitz på Munch. Han er en av de nålevende kunstnerne som selger aller best på auksjon. Kjennetegnet er at han maler mange motiver opp ned. Han er selvsagt inspirert av Munch. Mye farger og mye følelser.

Så til Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Der vises en utstilling med det sveitsisk-tyske kunstekteparet Sophie Taeuber-Arp og Hans Arp: “Venner, elskere, partnere”. Nydelig kunst og en nydelig kjærlighetshistorie, som endte med et tragisk dødsfall.

Eventuelt Nasjonalmuseet, om du er keen på å lære deg litt om gotiske greier og hvordan gotikken har inspirert mange moderne kunstnere.

Museene har åpent i påsken, men sjekk åpningstidene før du drar.

På museum nå: Sophie Taeuber-Arp i Ascona, 1925. Foto: Fondation Arp/Clamart

Glem ikke påskenøttene

En quiz med 30 nøtter har vi derfor laget til deg her.

Oppdater beredskapslageret

Om du ikke ha gjort det ennå, hvorfor vente lenger? I påsken kan det hende du endelig får tid og påskudd til å få orden på beredskapslageret.

Da får du sikkert stjerne i boken hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. På tide med en vanndunk eller to eller tre. Når oppdraget er fullført, kan det feires med spaghetti à la Capri.

Arranger en storslått påskeeggjakt

Påskeegg-race: Det hvite hus har som tradisjon å avholde årlig påskeegg-aktiviteter for de minste. Her på 80-tallet. Foto: Getty Images/Bettmann Archive

For store og små. Ikke bare de minste. Påskeeggjakt og medfølgende aktiviteter (eksempelvis eggrulling) kan være eller bli en gøyal familietradisjon.

Skal du spise eggene, finner du skikkelige sjokoladeegg eksempelvis på Smaken av Italia, hos Pascal og Gutta på Haugen.

Gjør unna skattemeldingen

Baksmell? Da sitter det litt ekstra inne å sende inn skattemeldingen. Men tenk på at du kan feire vel gjennomført med en flaske Montrachet etterpå.

Illustrasjon: Claudia Sandor/Adobe Stock

Pluss, alt håp er ikke ute: I forrige utgave serverte Kapital en coversak med alt du trenger å sjekke for å potensielt spare penger på skattemeldingen. Saken, 25 tips til skattemeldingen: Slik sparer du tusenvis av skattekroner, finner du her.

Fristen for å endre skattemeldingen er som kjent den samme hvert år. Deadline er 30. april.

Prøv en påsketradisjon fra utlandet

Hvorfor ikke? I Polen kaster de eksempelvis vann på hverandre i anledning Śmigus Dyngus (våt mandag), i en slags vannkamp.

Påsketradisjon i Polen: Śmigus Dyngus er en gammel påsketradisjon som innebærer å kaste vann på hverandre, her fra Warszawa i 2000. Foto: NTB/AP

I Bermuda flyr de med hjemmelagde drager.

På den greske øya Korfu kaster beboerne leirpotter ut av sine vinduer kl. 11.00, for å markere en ny start.