Nylig var jeg i Mumbai og opplevde et marked fylt med et bredt utvalg av håndverk, bøker, smykker, krystaller, messingartikler og klær. Jeg ble kledd opp fra topp til tå og deltok på en lokal dansefestival. Et spesielt tips er Dadar Flower Market, som er Mumbais største engrosmarked for blomster. Det er en visuell og sensorisk fest som må oppleves.