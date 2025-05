Gjenåpner luksuslodge i Afrika

Safariaktøren Time + Tide har totalrenovert sitt flaggskip i Zambia, Chongwe House, beliggende ved elven med samme navn. Dørene til den nyoppussede safarilodgen åpner 1. mai.

Målet har vært å gjøre det toetasjes store huset med fire soverom lysere, luftigere og mer åpent mot omgivelsene. Villaens nye utforming skal nå smelte mer sømløst sammen med naturen og forsterke opplevelsen av å være midt i villmarken.

Sømløst: Den nye safarilodgen Chongwe House i Zambia har teltduker som kan senkes for å fjerne grensen mellom ute- og inneområder. Foto: Chongwe House/Time + Tide

Nye teltduker kan blant annet senkes for å viske ut grensen mellom inne- og uteområder, og den romslige uteplassen har fått bålplass, et stort svømmebasseng og et utendørskjøkken med vedfyrt pizzaovn og grill – for kvelder under stjernehimmelen.

Natur: Interiøret i nyoppussede Chongwe House i Zambia er inspirert av landskapet det ligger i. Foto: Chongwe House/Time + Tide

Booker du et opphold her får du tilgang til et team bestående av en privat guide, kokk og vertskap, som skreddersyr safariopplevelsen etter ditt ønske. Dagene kan fylles med safariutflukter, båtturer, kanopadling, fotturer og fiske.

Zambezi: Ved Chongwe House i Zambia tilbys blant annet safari- og elveturer. Foto: Chongwe House/Time + Tide

Chongwe House er inspirert av landskapet rundt, fra eldgamle trær og fjellformasjoner til den mektige Zambezi-elven.

Prisene starter fra 900 dollar (ca. 9.410 kroner i skrivende stund) pr. person pr. natt (for minimum fire personer), og stedet er åpent fra 1. mai til 15. november 2025.

Du kommer deg til Chongwe House via en 35 minutters flytur fra Zambias hovedstad Lusaka til den lille flyplassen Royal Airstrip, etterfulgt av en 20 minutters kjøretur gjennom naturreservatet.