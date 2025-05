I en analyse fra SpareBank 1 Markets skriver analytiker Andreas Aas-Jakobsen at han oppgraderer anbefalingen på Norwegian Air Shuttle fra «selg» til «hold», og oppjusterer kursmålet fra 9 kroner til 14 kroner.

Oppgraderingen begrunnes hovedsakelig med svekkelsen av dollaren, som reduserer kostnadene for flyselskapet, samt kostnadsbesparende tiltak som det nylig annonserte lønnsomhetsprogrammet «X» og kjøpet av ti leasede fly, som ventes å gi årlige besparelser på 200 millioner kroner.

Analysefakta Aksje: Norwegian

Meglerhus: Sparebank 1 Markets

Anbefaling: Hold (Selg)

Kursmål: 14 (9)

Aas-Jakobsen oppjusterer estimatene for underliggende driftsresultat med 24 prosent for både 2025 og 2026, og forventer at den sterke utviklingen hos Widerøe vil fortsette.

Meglerhuset anslår nå et driftsresultat på 3.721 millioner kroner i 2025 og 2.995 millioner kroner i 2026. Det nye kursmålet tilsvarer en pris på sju ganger utvannet tilbakevendende resultat per aksje for 2025, justert for utsatt skatt og midler satt av til utbytte. Selv om yielden i første kvartal var noe svakere enn ventet, fremheves gode bookingtall for sommersesongen. Analytikeren peker på fortsatt yield-risiko og svakere forbrukertillit, men mener forbrukernes økonomi fortsatt er robust.