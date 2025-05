Widerøe-sjefen: Vil spare 400–500 millioner

Jenssen tror det vil være mulig å finne 400–500 millioner kroner i årlige innsparinger.

Det er ikke planlagt noen store nedbemanninger, skriver Dagens Næringsliv. Innsparingen ligger heller i å samkjøre administrative oppgaver med morselskapet Norwegian, samt at noen ansatte vil få nye oppgaver.

Jenssen sier det er svært viktig at Widerøe er selvfinansiert.

– Det er et absolutt krav at Widerøe skal drives selvstendig som i dag, og det betyr at vi må tjene penger og finansiere driften selv. Vi skal gjøre vanvittig store investeringer i flåten de neste tre-fire årene, i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner, sier han til avisen.

Noen av de mindre propellflyene har vært i tjeneste i 30 år langs kortbanenettet. Jenssen sier det kan bli aktuelt å bestille nye Dash 8-fly, dersom flyprodusenten De Havilland i Canada gjenopptar produksjonen.

Han mener også at Widerøe kan vokse som selskap og etter hvert se på nye ruter til utlandet eller muligens se på egne baser med mannskap og fly i utlandet.