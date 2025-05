Truer med gigantkansellering – vurderer Kina

Ryanair truer med å kansellere en bestilling på over 300 Boeing-fly, verdt rundt 30 milliarder dollar, dersom amerikanske tollsatser fører til høyere priser, melder Reuters. I et brev til en amerikansk kongressrepresentant advarer konsernsjef Michael O’Leary om at flyselskapet kan komme til å se etter andre leverandører.

«Hvis den amerikanske regjeringen går videre med sin ukloke plan om å ilegge toll, og disse tollene i vesentlig grad påvirker prisen på Boeing-eksport til Europa, vil vi definitivt revurdere både våre nåværende Boeing-ordrer og muligheten for å plassere disse ordrene andre steder,» skrev O’Leary, ifølge Reuters, som har lest brevet.

Konsernsjefen peker på den kinesiske flyprodusenten Comac som et mulig alternativ dersom prisene der ligger 10–20 prosent lavere enn hos Boeing-konkurrenten Airbus. Ryanair har ikke hatt samtaler med den kinesiske leverandøren om flykjøp siden 2011, men O’Leary vil «selvsagt vurdere det» dersom prisene øker i det nevnte sjiktet.

Kvassere retorikk

Ryanair er en av Boeings største kunder og har 330 Boeing 737 Max-fly på bestilling, med levering frem til 2034. Den nye trusselen om kansellering markerer en tydeligere og kvassere tone fra O’Leary enn tidligere.

Så sent som i mars uttrykte O’Leary tro på at Boeing-fly ville bli unntatt fra de nye tollsatsene. Boeing-ledere uttrykte også privat overfor Ryanair at fly ville bli fritatt fra Trumps toller, ifølge Reuters.

Trusselen kan også tolkes som et taktisk trekk før vanskelige forhandlinger med Boeing. Ifølge industrikilder omtalt av Reuters inneholder de fleste kontrakter mellom flyselskap og produsent ingen bestemmelser om toll, siden luftfartsindustrien har vært skjermet for dette i flere tiår.