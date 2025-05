Ute i havet minner Robben Island oss om både fortidens mørke og håpet som vokste frem til et fritt Sør-Afrika. Jeg har vært her flere ganger, og det er alltid like sterkt å høre tidligere fanger fortelle om oppholdet sitt her. Forrige gang jeg var der, ble jeg guidet rundt av en mann som var fange sammen med Nelson Mandela. Mandela satt som kjent fengslet her i 18 av sine 27 år bak murene.