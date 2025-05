RCL styrer mot rekordår

Selskapet regner med å tjene mellom 14,55 og 15,55 dollar pr. aksje i 2025, fremgår det av kvartalsrapporten.

I fjor leverte RCL et resultat 10,94 dollar pr. aksje og justert for engangseffekter 11,80 dollar. Nettoresultat ble 2.877 millioner dollar; nær 30 milliarder kroner dersom dagens vekslingskurs legges til grunn.

Økningen i prognosen for inneværende år begrunnes med bedre inntektsutvikling enn forventet i første kvartal og fordelene selskapet drar av utviklingen i valutakurser og lavere drivstoffkostnader resten av året.

God etterspørsel

Om hvordan gruppen posisjonerer seg i det nåværende makroøkonomiske landskapet sier RCL-sjefen Jason Liberty:

– Vi konsentrerer oss om det vi kan kontrollere – å levere de beste ferieopplevelsene og optimalisere kostnadene – samtidig som vi fortsetter å investere for fremtiden.



Liberty sier at RCL for tiden ser «en utmerket etterspørsel» etter cruisereiser med bookingtall som ligger over nivåene på samme tid i fjor.

Tidligere i år ble det kjent at rederiet akter å utvide sitt repertoar til også å omfatte eierskap i og drift av elvecruiseskip gjennom nyskapningen Celebrity River Cruises.

Dette selskapet har bestilt ti skip som vil ta gjester til historiske byer langs elver i Europa og planlegger å starte billettsalget i løpet av 2025. De første ordinære seilingene vil finne sted 2027.

Stor flåte

Royal Caribbean Group har i dag en flåte på 67 skip som er fordelt på merkenavnene Royal Caribbean, Celebrity Cruises og Silversea.

Selskapet eier også 50 prosent i TUI Cruises, som driver tyske Mein Schiff og Hapag-Lloyd Cruises.

Oslo-baserte Awilhelmsen, som eies av avdøde skipsreder Arne Wilhelmsens tre sønner Peter Preben, Arne Alex og Bent Christian Wilhelmsen, kontrollerer vel 7 prosent av RCL som er notert på New York Stock Exchange.

Med dagens kurs på 229,95 dollar en børsverdien av RCL 62,4 milliarder dollar.

I tremånedersperioden januar-mars oppnådde RCL et resultat på 2,70 dollar pr. aksje. Siden i fjor høst har selskapet betalt tre utbytter på tilsammen 1,7 dollar pr. aksje.