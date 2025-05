Norwegian-konsernet fraktet 2,27 millioner passasjerer i april, kommer det frem i en børsmelding onsdag morgen.

Det var fordelt på 1,93 millioner Norwegian-passasjerer og 334.228 Widerøe-passasjerer.

– Vi er svært fornøyde med april, spesielt når det gjelder passasjertall og operasjonell ytelse, kommenterer Norwegian-sjef Geir Karlsen.

– Billettsalget for sommeren er høyere i år enn det vi så i samme periode i fjor. Vi er klare for en travel sommer, legger Karlsen til.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 5 prosent til 2.669 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 125 millioner setekilometer.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 1 prosent til 3.194 millioner setekilometer, mens den for Widerøe falt med 2 prosent til 174 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var opp 3,2 prosentpoeng til 83,6 prosent, mens den for Widerøe økte 7,7 prosentpoeng til 71,8 prosent.