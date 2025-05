Norwegian hadde en likviditetsposisjon på 10,5 milliarder kroner ved kvartalsslutt, etter flykjøpet som i første omgang ble finansiert med konsernets tilgjengelige kontanter.

– Vi fortsetter på en positiv kurs i årets første kvartal, og det er oppmuntrende å se at tiltakene våre gir resultater på kostnadssiden. Kjøpet av ti tidligere leasede fly påvirker resultatet vårt positivt i dette kvartalet og gir løpende besparelser og økt fleksibilitet fremover. Widerøe er også på rett vei og satte nye daglige passasjerrekorder to ganger i april, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Norwegian (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 6.582,0 6.144,4 Driftsresultat −610,9 −762,6 Resultat før skatt −756,5 −903,4 Resultat etter skatt −756,5 −903,5

Økte kapasiteten

I første kvartal 2025 hadde Norwegian-konsernet 5,1 millioner passasjerer, hvorav 4,2 millioner reiste med Norwegian og 0,9 millioner med Widerøe. For Norwegian økte kapasiteten (ASK) med 16 prosent, mens Widerøe økte kapasiteten med 4 prosent.

Den kvartalsvise kabinfaktoren for Norwegian var 82,5 prosent, en nedgang på 2,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes hovedsakelig tidspunktet for påsken samt en betydelig kapasitetsøkning. Punktligheten, andelen flyvninger som tok av innen 15 minutter etter planlagt avgangstid, var 81,9 prosent for Norwegian og 79,3 prosent for Widerøe.

Rigget for sommersesong

Norwegians sommerprogram startet 30. mars og markerer en betydelig opptrapping, med totalt 350 ruter til 129 destinasjoner i Europa og utover. Den viktige påskeuken kom senere i år, noe som stemmer bedre overens med Norwegians kapasitetsøkning mot sommeren.

– Sommerprogrammet er godt i gang. Vi har økt produksjonen og ansatt alle de kollegaene vi trenger for den travle høysesongen. Med andre ord er vi klare for en flott sommer, og vi ser allerede at kundene våre er reiseklare. Bookingtrenden ser lovende ut for både Norwegian og Widerøe, og junisalgene ligger godt foran fjoråret, sier Karlsen.

Norwegians flåte er forventet å bestå av 88 fly gjennom den mest hektiske delen av sommersesongen, mens den totale produksjonen for 2025 er ventet å øke med cirka 3 prosent sammenlignet med året før.