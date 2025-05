Dette får du for 100.000 kroner natten

– Det første de ser etter er slottet. Deretter Holmenkollen, sier Hellebust.

Panoramautsikten er upåklagelig. Det samme er størrelsen og den luksuriøse utsmykningen, som teller flere kjente norske kunstnere, steinprodusenter og studioer. Farger og materialpaletten skal ifølge interiørarkitekt Hanna Guriby i selskapet Hagi gi en varm, eksklusiv og hjemmekoselig følelse. I tillegg til service helt på øverste nivå. Sjefsconsiergen har gått i trening på The Ritz i London.

SPA: Spadusj og belyst stein er noe av det man får på hovedbadet. Foto: Eivind Yggeseth

LUNT: Norsk kunst er noe av det som går igjen i utsmykningen. Foto: Eivind Yggeseth

Kamp om de rikeste

Konkurransen om de aller rikeste kundene er tøff. Flere hoteller i Oslo har fått suiter med høy internasjonal standard siden Plaza åpnet dørene første gang.

Continentals mest eksklusive suite strekker seg over to etasjer. De som bor på Sommerro kan boltre seg i hele Villa Inkognito alene. The Thief ligger skjermet til mot fjorden, mens Plazas nabohotell The Hub har 19 suiter, hvor den største er på 150 kvadratmeter.

Det har også vært en markant økning i tilbudet fra privatmarkedet.

Hellebust poengterer at økonomien i suiten også skiller seg betydelig fra andre rom.

– Vi har enkelthenvendelser, deriblant statsbesøk, hvor gjestene har med seg et stort følge og booker flere etasjer på hotellet. Dermed kan vi si at vi lever fint med en dekningsgrad på to besøk i måneden, sier han.

I HØYDEN: Suiten byr på fantastisk utsikt Foto: Eivind Yggeseth

In-house sikkerhet

Allerede første uken etter åpning er suiten booket, og interessen har så langt vært stor særlig fra Storbritannia og USA, forteller Hellebust. Statsbesøk, store artister eller turister. Hvem de er, får vi ikke vite.

Suiten er bygget for å huse verdens viktigste mennesker, og det som tilsynelatende bare ser ut som et privat treningsrom, har en nedfellbar seng og eget bad for å huse Secret Service-agenter eller gjestenes private sikkerhetsvakter.

– Noe av det som selvsagt følger med på dette nivået er diskresjon. Ønsker du ikke å bli sett, har vi en egen inngang hvor du kan komme og gå inkognito, sier han.