Reise

Vi fløy med Norwegian, som har flere avganger daglig mellom Stavanger og Oslo. Du kan også ta toget via Kristiansand (ca. åtte timer).

Sove

Vi bodde på relativt nyoppussede Hotel Victoria langs havnepromenaden. Clarion Collection Skagen Brygge Hotel Stavanger like ved er et fint budsjettalternativ. Eilert Smith Hotel er intet mindre enn et av Norges flotteste hoteller. Innenfor dets vegger ligger også den velrenommerte Michelin-restauranten Re-Naa.

Spise

Vegetarfavoritten Bellies er hyggelig og serverer strålende vegetariske retter. Ellers i Pedersgata anbefaler vi Yips (kinesisk/asian fusion), An Nam (vietnamesisk), samt den lille fargerike kafeen Sandi Cakes (herlige vannbakkels).

Brasserie Pigalle (Hotel Victoria) og Spiseriet i konserthuset på andre siden av Vågen er også svært hyggelige bekjentskaper. Chili Chocolate i gamlebyen er et morsomt og originalt lite sted, der innehaver Asle Østbø i tillegg arrangerer kurs for vordende sjokolademakere.

Et steinkast fra Pedersgata – i Bakergata – holder Rosenkildehaven Bageri og Kjetil Junge til. I kjelleren i huset bygd på midten av 1800-tallet tryller han frem deilige bakverk. En opplevelse, selv om du ikke skal handle de velduftende surdeigsbrødene.

Oppleve

Utstillingen av Håkon Gullvåg-malerier i St. Petri-kirken ved inngangen til Pedersgata er en skjult perle. Få også med deg Must Museum Stavanger, som har jubileumsutstillingen “Mitt Stavanger” i forbindelse med byens 900-års jubileum i år (2025).

Stavanger domkirke har åpnet etter fire års renovering, og kan være verdt et besøk.

Ellers kan du leie bil og ta turen ut av byen. Utstein Kloster på Mosterøy er et spennende møte med middelalderen, i fenomenale omgivelser. Like ved ligger replikaen av “Restauration”, båten som tok de første utvandrerne til USA og som til sommeren skal seile over Atlanterhavet i forbindelse med 200-årsjubileet (Crossings200) for utvandringen fra Norge.

Populært er også cruise til Lysefjorden. Blant tilbyderne er Rødne Fjord Cruise.

Dagens Stavanger er preget av oljen som hentes opp i havet utenfor, noe Norsk Oljemuseum gir et spennende innblikk i. Også Iddis Norsk Grafisk Museum og Norsk Hermetikkmuseum forteller mye om byens utvikling de siste 150 år.