Staten blir storeier i Norwegian

Norwegian vil innfri deler av det konvertible lånet i selskapet og etter forhandlinger selger staten nå 50 prosent av sine andeler, kommer det frem i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilbakekjøpet skjer til en kurs på 140 prosent av pålydende, noe som tilsvarer en pris på 13,15 kroner pr. aksje, hvilket gir staten 862,4 millioner kroner i bruttoproveny. Opprinnelig verdi på andelen som selges var 615,8 millioner kroner. I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet mottatt renter på lånet. Den andre halvdelen blir omgjort til aksjer.

Det vil bli utstedt om lag 65,6 millioner nye aksjer, og etter konverteringen vil staten ha en aksjepost på 6,37 prosent i Norwegian, tilsvarende drøyt 900 millioner kroner med dagens kurs.

– Norwegian er nå i en posisjon der de kan innfri lånet, etter rekonstruksjonen og det påfølgende arbeidet som selskapet har lagt ned. Avtalen vi har gjort med Norwegian gir staten en betydelig gevinst. Det ivaretar målet om å maksimere statens verdier, og dermed også fellesskapets verdier, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Statens andeler i det konvertible lånet stammer fra Norwegians rekonstruksjon i mai 2021, der staten tegnet seg for 1,5 milliarder, men ble tildelt 1,2 milliarder.

STATEN INN: Nærings- og fiskeridepartementet, ved næringsminister Cecilie Myrseth, blir etter konverteringen tredje største eier i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Kan komme salgspress

Etter konverteringen vil Nærings- og fiskeridepartementet bli Norwegians tredje største aksjonær etter John Fredriksen og Folketrygdfondet. I en pressemelding skriver departementet at Norwegian-aksjene vil komme til salgs etter hvert.

«Eventuell avhendelse av statens gjenstående deltagelse i selskapet vil bli vurdert med utgangspunkt i utviklingen i selskapet og markedet», skriver Næringsdepartementet i meldingen.

– Det er ikke forventet at staten skal være langsiktig Norwegian-eier over tid, så disse aksjene skal selges på et eller annet tidspunkt, sier analytiker Andreas Aas-Jakobsen i SpareBank 1 Markets.

Da Norwegian mottok nødhjelp under pandemien kom det også med en klausul om at selskapet ikke kunne betale utbytter så lenge staten var inne som betydelig långiver. Selskapet har levert overskudd de siste årene, der store deler har blitt plassert i et eget utbyttefond.

På vei mot utbytte

Ser man på aksjeverdiene og bruttoprovenyet fra obligasjonssalget samlet sitter staten igjen med en gevinst på rundt 500 millioner kroner av investeringen i hybridlånet.

Staten har i tillegg gitt rundt 2,4 milliarder kroner i en såkalt nullkupongobligasjon, slik at staten totalt har lånt ut 3,6 milliarder kroner til Norwegian.



Norwegian-sjef Geir Karlsen uttrykte i forbindelse med fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal tidligere i februar at opsjonen om å konvertere hybridlånet kunne bli utøvd i mai, som er første steg på veien til å kunne betale utbytter.

Neste steg på veien til utbytter er nullkupongobligasjonen. I låneavtalen skal halvparten av obligasjonen tilbakebetales i september i år, mens resten skal betales tilbake i september 2026.