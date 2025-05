– Arbeidsvilkårene og arbeidstidene for kabinpersonalet må forbedres. De ansatte kan ikke presses utover det som er rimelig i selskapenes jakt på besparelser og resultater. Både personalets trygghet og sikkerheten i luften trues med dagens vilkår, sier Tommy Wreeth, forbundsleder i Svenska Transportarbetareförbundet.

Arbeidstakerforeningen organiserer blant annet kabinansatte i de svenske avdelingene til Norwegian og SAS.

Forhandlingene mellom Transportarbetareförbundet og arbeidsgiverforeningen Svenska Flygbranschen har brutt sammen, og arbeidstakerne varsler nå at de vil gå til konflikt fra 21. mai hvis de ikke kommer til enighet om en ny avtale for de kabinansatte før den tid.

Transportarbetareförbundet mener blant annet at dagens vilkår er urimelige når det gjelder arbeidstider og retten til regelmessig fritid og helg. De reagerer også på at kabinansatte mister ansienniteten hvis de bytter arbeidsgiver.

Tar ut kabinsjefer

I første omgang vil Transportarbetareförbundet innføre en blokade, som blant annet innebærer at fagorganisert kabinpersonell ikke skal jobbe utenom normal arbeidstid, og at de ikke kan omdisponeres eller kunne kalles ut på stand by.

Transportarbetareförbundet varsler samtidig at de fra 26. mai vil trappe opp arbeidskonflikten ved å ta medlemmer som jobber som kabinsjefer, ut i streik, hvis det fremdeles ikke er enighet. Da er kabinsjefer i SAS og Norwegian blant dem som blir tatt ut.

– Vi håper selvsagt at partene kommer til enighet før en eventuell konflikt, sier pressesjef Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB.

Hun sier at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser en eventuell arbeidskonflikt kan få for flypassasjerene, og om flygninger til og fra Norge vil rammes.

Analyserer varselet

SAS opplyser til NTB at heller ikke de kan si noe nå om hvilke konsekvenser en eventuell konflikt vil få for de reisende, men også de håper partene kommer til enighet før 21. mai.

Både SAS og Norwegian henviser ellers til Svenska Flygbranchen.

– Svenska Flygbranschen analyserer nå varselet og dets konsekvenser, og kommer tilbake med mer informasjon, skriver arbeidsgiverforeningen på sine nettsider.

