Nå er gatene endelig vasket og penskoene kan monteres på føttene igjen. Har du ikke et par klassiske loafers av god kvalitet allerede, er dette skotypen du nå burde gå til innkjøp av. For dem som til daglig arbeider på kontor, vil denne utvilsomt være sesongens beste stiloppgradering – eneste fottøy du trenger frem til medio september.

Fordi loaferen kan du bruke til praktisk talt alt. Fra avslappet strandferie i syden til bryllup med uleselig kleskode. Alt unntatt smoking, egentlig. Loaferen er også enkel å loffe rundt i – null snøring. Stiligere enn skitne joggesko. Mer bekvemt enn strikte oxfords.

Selv om den i riktig utførelse kan være en usedvanlig flott sko som oser av eleganse, snakker vi ikke om fottøy som fanger oppmerksomhet på samme måte som eiendomsmeglerens beste venn, dobble monkstraps. Loaferen er en trygg havn, også for dem som ikke ønsker å skille seg ut. Beherkset luksus.

Best av alt? Penny-loaferen er en norsk oppfinnelse. Med utgangspunkt i mokkasinen ble den utviklet på 30-tallet. Skoen selges fortsatt, Aurlands, produsert ved Aurland Skofabrikk.

Dette er loaferen du skal se etter

Allright. Overbevist? Da kan vi gå videre til kræsjkurs i hvordan man best kan bedømme om loaferen du vurderer er et godt kjøp eller ei.

Først av alt, den ovennevnte penny-loaferen er en av to stilarter verdt å investere i (pluss horsebit-loaferen, ledet an av Gucci). Den andre er tassel-loaferen. Og det er nettopp denne du burde se etter i år. Utstyrt med en dekorativ, liten dusk. Litt ekstravagant, men langt fra too much. Den skiller seg positivt ut. I butikkhyllene finnes naturligvis en mengde andre avarter, men svært få kan by på samme tidløse pondus. Motivet nå burde være å kjøpe en sko som kan være med deg i flere tiår fremover.

Nøkkelen til varighet ligger i konstruksjonen. Kjøp noe som er randsydd. Da kan sålen byttes av en skomaker ettersom den slites ut. Se etter merkinger som “Goodyear welted”. Eventuelt “Blake stitch”, en noe enklere konstruksjon enn Goodyear. Opprettholdes dette kriteriet, kan man allerede regne med å ha silt ut mange av kandidatene.

Videre skal konstruksjonen bestå av lær. Det gjelder – generelt sett – både overdelen og sålen. Velg gjerne en såle med et tynt lag gummi ytterst (eller få en skomaker til å sette det på i etterkant), det passer best for norske forhold preget av grus og regn, og vil forlenge lærsålens liv.

Unngå loafere som er laget av plast og kunstskinn. Spesielt om sålen er støpt med lim. Ja, slike er kanskje vedlikeholdsfrie og ser blanke ut i butikken, men denne gangen er målet å velge et produkt som varer lenge, ser godt ut (også dét i lang tid fremover) og som kan repareres flere ganger. Da er skikkelig lær uslåelig, om du tar vare på skoene med litt skokrem nå og da.