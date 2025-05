Idrettens rikeste håvet inn 1,4 milliarder dollar

LeBron James, en av kun to aktive utøvere som er dollarmilliardærer (sammen med Tiger Woods), er medgründer av et underholdningsselskap og investor i et tequilaselskap. Dak Prescott har en imponerende sponsorportefølje og samarbeider om å åpne treningssentre. Lionel Messi har lukrative avtaler med selskaper som Adidas, har grunnlagt et produksjonsselskap og lansert en sportsdrikk.