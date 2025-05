Tittelen er Mountainhead. Og om du likte “Succession”, kan denne nye filmen trolig friste ganske så bra. For bak det hele står Jesse Armstrong, skaperen av nettopp det amerikanske, satiriske milliardærdramaet som gjorde stor suksess med fire sesonger på strømmetjenesten (HBO) Max, mellom 2018 og 2023.

Den aktuelle milliardærfilmen skal vises på strømmetjenesten Max og har premieredato i Norge 1. juni.

I likhet med “Succession” skal Mountainhead være en satirisk dramakomedie.

Foto: Max

Stjernespekket: Blant andre “The Office”-profilen Steve Carell (i midten) spiller en av hovedrollene i den nye strømmefilmen. Foto: Max

Stjernespekket rolleliste

På rollelisten er Hollywood-stjerner som Jason Schwartzman, Cory Michael Smith og Ramy Youssef. For ikke å nevne “The Office”-profilen Steve Carell.

Ovennevnte spiller en gruppe milliardærvenner som tilsynelatende møtes på et svært så fancy chalet/fjellresort blant noen snødekte fjell. Mens de oppholder seg der, faller verden utenfor inn i en slags internasjonal, finansiell krise, og samtalene mellom milliardærene i traileren hinter om at de på et vis kan være skyldige, skriver Hypebeast.