Ryanair melder mandag om et resultat etter skatt på 1,61 milliarder euro i regnskapsåret 2025 som ble avsluttet 31. mars, ned fra 1,92 milliarder euro året før.

Driftsinntektene steg fra 13,44 til 13,95 milliarder euro, etter at billettprisene falt 7 prosent og løftet antallet passasjerer til over 200 millioner i løpet av året. Ryanair er dermed det første EU-baserte flyselskapet som når denne milepælen.

Kuttet prisene for pressede forbrukere

Inntektene fra ruteflyvninger steg én prosent til 9,23 milliarder euro, ettersom trafikken – til tross for gjentatte forsinkelser i Boeing-leveranser – lettet med 9 prosent.

– Fraværet av en full påske i første kvartal, press på forbrukernes kjøpekraft (drevet av høyere, vedvarende renter og inflasjon i første halvår), samt et stort fall i bestillinger via nettbaserte reisebyråer før sommeren, utløste gjentatte prisstimulerende tiltak i fjor, sier Ryanair-sjef Michael O'Leary i en kommentar.

Driftskostnadene (som var uendrede pr. passasjer) steg 9 prosent til 12,39 milliarder euro, ettersom besparelser fra drivstoffsikring motvirket høyere lønns- og andre kostnader – delvis som følge av Boeing-forsinkelsene.

Boeing vil fortsette å hemme veksten

Den samme Boeing-problematikken er hovedårsaken til at Ryanair begrenser guidingen for passasjerveksten i inneværende regnskapsår 2026 til 3 prosent – altså 206 millioner passasjerer.

Kostnadene pr. passasjerer ventes å stige moderat, ettersom leveranser av flere Gamechanger-fly (Boeing 737 MAX 8200), sterk drivstoffsikring og kostnadskontroll bidrar til å motvirke økte rute- og trafikkontrollrelaterte avgifter, samt høyere miljøkostnader.

Sistnevnte skjer etter utfasingen av ordningen med gratis CO2-kvoter, og pålegg om en høyere andel bærekraft (ved eksempelvis brukt matolje og jordbruksavfall) i drivstoffet fra januar 2025.

Ser sterk sommer – ellers ingenting

Så langt karakteriserer Ryanair årets sommeretterspørsel som sterk, med høysesongpriser som ligger moderat over fjoråret.

«Første kvartal vil dra nytte av at påsken i år falt i april, samt et svakt sammenligningsgrunnlag fra året før. Prisene i første kvartal ligger an til å ende 15–19 prosent høyere enn i samme periode i fjor», går det frem av mandagens rapport.

I andre kvartal er forventningen nå at prisene vil hente inn noe av fallet på 7 prosent i samme kvartal i fjor.

For andre halvår er visibiliteten «som vanlig null» på denne tiden av året. For inneværende regnskapsår tør Ryanair derfor ikke å guide annet en «fornuftig» vekst i resultatet etter skatt.

«Det er altfor tidlig å gi en konkret guiding. Det endelige utfallet for helåret 2026 er fortsatt tungt eksponert for negative eksterne faktorer, inkludert risiko for handelskriger, makroøkonomiske sjokk, eskalering av konflikter i Ukraina og Midtøsten, samt dårlig styring og manglende bemanning i europeisk lufttrafikk», heter det.