FORTSATT GREP OM BARNA, MEN... – Vi ser at barn og ungdom blir fortere «voksne» nå enn for 10-20 år siden, og vi trenger konsepter for den eldste gruppen, sier adm. direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot. Her ligger Kaptein Sabeltanns skute «Den sorte dame» ligger kai i sjørøverlandsbyen Abra havn. Foto: NTB

Lukk