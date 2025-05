Manchester United-aksjen: Stupte etter finaletapet

Manchester United-aksjen falt 8,6 prosent på New York-børsen torsdag. Kursfallet er en følge av finaletapet mot Tottenham i Europa League-finalen i Bilbao, Spania onsdag kveld.

Tottenham vant 1-0 og tok dermed sitt første trofé siden 2008. Troféet fungerte også som et plaster på såret for en elendig Premier League-sesong. Når det gjenstår én kamp igjen ligger laget på 17. plass – plassen over nedrykksstreken.

En opptur på slutten av sesongen ble det derimot ikke for Manchester United, treneren Ruben Amorim og hans menn. Manchester United har hatt sin verste sesong i Premier League og ligger på plassen over Tottenham på tabellen.

Neste sesong blir ingen europacup-spill for storklubben, det blir langt mindre penger til spillerkjøp og det spekuleres i om noen av spillerne vil forlate klubben i sommervinduet.

Dette er «rock bottom» for Manchester United og dets eiere Glazer-familien og Ineos med Jim Ratcliffe i spissen.

Ineos kom inn som minoritetsaksjonær og tok det sportslige ansvaret for drøyt et år siden. Ineos betalte 1,65 milliarder dollar for 27,7 prosent av aksjene og spyttet inn ytterligere 200 millioner dollar i klubben.

På New York-børsen er markedsverdien av klubben nå 2,29 milliarder dollar. 27,7 prosent tilsvarer 634 millioner dollar – langt unna hva Ineos betalte.