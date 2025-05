Turist-boikott kan koste USA dyrt

Etter måneder med tollkrig, politiske spenninger og strengere grensekontroller ser det ut til at internasjonale reiser til USA går nedover, og ifølge nettstedet Fortune er det særlig restauranter og overnatting som nå rammes hardest.

Ifølge nettmagasinet forventes det totalt en nedgang på 10 prosent i internasjonale turister som reiser til USA, basert på nedgangen i utenlandske flyankomster i mars.

Nedgangen vil ikke gå ubemerket i USA, der sjeføkonom Jennifer Thorvaldson i Implan mener dette kan føre til en nedgang på 23 milliarder dollar i USAs bruttonasjonaltprodukt (BNP), som tilsvarer omtrent 230.000 tapte arbeidsplasser.

Thorvaldsson mener også at dette vil få konsekvenser for amerikanernes lommebøker, og anslår at for hver dollar som ikke blir brukt av utenlandske turister, så vil ytterligere 1,19 dollar gå tapt gjennom ringvirkningene i den amerikanske økonomien.

Oxford Economics poengterer at en forsinket påske kan ha påvirket mars-tallene som beregningene baserer seg på, og med positive tall for april, venter de nå kun en nedgang på 8,7 prosent i utenlandsk turisme til USA i år.

Canada i spissen

Ifølge nettmagasinet så er det særlig populære turistmål som Florida, New York og Las Vegas som vil få de største økonomiske ringvirkningene av uteblitt turisme.

Likevel er det nå flere småbyer langs grensen til Canada, spesielt i delstater som Washington, som sliter nå som flere canadiere boikotter USA på grunn av Trumps politiske utspill.

Dette merker man også i tallene, for ifølge Oxford så har antall canadiere som har returnert fra USA-reiser falt med 35 prosent på land, og 20 prosent gjennom flyreiser.

Firmaet forventer også at antall canadiske reisende til USA vil falle med 20 prosent i år i snitt.