Varsler langvarige forsinkelser

Airbus har advart flyselskaper om at leveranseforsinkelser vil vare i ytterligere tre år grunnet vedvarende utfordringer i leverandørkjeden, ifølge bransjekilder. Det ble uttrykt under et kundemøte i Toulouse, og understreker presset selskapet står overfor i forsøket på å øke produksjonen til 75 fly per måned, melder Reuters.

– Airbus snakker nå om forsinkelser for fly som skulle leveres både i 2027 og 2028, ifølge en senior leder i et flyselskap.

Kilder forteller at fly som tidligere var planlagt levert senere i tiåret, allerede er forskjøvet med seks måneder. Airbus erkjenner at forsinkelsene er et resultat av vedvarende mangel på deler og arbeidskraft, særlig innen motorer og strukturelle komponenter.

– Det er ingen reelle tegn til forbedring, ifølge en annen bransjekilde etter et nylig kundemøte.

Air Lease Corp har fått varsel om forsinkelser på A320neo og A321neo-modeller. Flere leasingselskaper har også advart om vedvarende problemer i luftfartsindustriens leveransekjede gjennom tiåret.

– Vi samarbeider tett med leverandører for å dempe konsekvensene for kundene våre, ifølge en talsperson for Airbus.

Samtidig ligger mai-leveransene etter fjorårets nivå, ifølge Reuters.