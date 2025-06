Millionsmell etter ski-VM

«Ski-VM med kjempegevinst på valuta», skrev Finansavisen i desember 2023. I forbindelse med gjennomføringen av VM i Granåsen mottok Ski-VM Trondheim 2025 13,3 millioner sveitserfranc fra det internasjonale skiforbundet.

Gjennom valutasikring anslo økonomisjef Roar Munkvold at dette ville sikre en ekstrainntekt på mellom 18-19 millioner kroner.

Ski-VM har likevel ikke kastet av seg slik arrangøren hadde håpet, og onsdag skrev både VG og NRK og at det går mot betydelig underskudd og fare for konkurs for arrangørselskapet.

«Vi ser nå at det økonomiske resultatet til VM- selskapet vil bli betydelig negativt, og det er veldig trist. Vi hadde som mål å levere tilbake et overskudd til våre eiere som igjen skulle gå til aktivitet for barn og unge», skrev Åge Skinstad, som var sjef ski-VM i Trondheim i vinter, i en pressemelding onsdag kveld.

Ifølge NRK var styret i VM for kort tid siden overbevist om at mesterskapet ville gi et overskudd på rundt 15 millioner kroner. NRK erfarer imidlertid at det nå ser ut til å gå mot et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

Inkassokrav

VG melder at det i dag henger inkassokrav over VM-organisasjonen. Flere bidragsytere avisen har snakket med er skuffet over utviklingen.

Kristian Toldnes Holm leverte ved til bålpannene i Granåsen, men har foreløpig kun fått betalt for én av to leveringer, der den andre regningen nå er gått til inkasso med et krav på 17.782 kroner.

– Jeg trodde ski-VM var de siste som ikke kom til å betale. Dette bør jo være et småbeløp i det store bildet for dem å betale, sier Holm til avisen.

Lars Erik Almo ved «Almo Hjort» i Snåsa sier til VG at de tapte penger å salg av mat under ski-VM.

– Vi ble lovet gull og grønne skoger. I forkant av ski-VM fikk vi beskjed om å rigge oss for 300.000 besøkende. Vi tenkte at 5.000 burgere i Trondheim var et moderat mål, men vi solgte 1500 burgere og tapte penger på ski-VM. Vi solgte flere burgere på to og en halv dag under festivalen «Snåsa Game Fair» enn under hele ski-VM, sier han til avisen.

Jørn Nordmeland hadde fem utsalg og 55 personer i jobb i forbindelse med mesterskapet.

– Vi hadde en omsetning på 720.000 kroner, sier han til avisen, men legger samtidig til at det ble et underskudd på et par hundre tusen.