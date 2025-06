Økte kostnader og høye krav presser sommerfestivalene

Men til tross for at tilbudet er stort, har økte kostnader knyttet til – i første rekke – utenlandske artister fått store konsekvenser for norske festivaler og deres programtilbud. Konsekvensen er at svært mange av festivalene må tenke nytt og tilpasse seg for fortsatt å kunne tilby et attraktivt og variert program til publikum. Det gjelder å posisjonere seg i mangfoldet.