Michael O'Leary, toppsjef i lavprisflyselskapet Ryanair, ligger an til å motta bonuser verdt mer enn 100 millioner euro i det som angivelig kan være en av de største utbetalingene i europeisk bedriftshistorie, skriver BBC News.

Bakgrunnen er at Ryanair-aksjen har stengt høyere enn 21 euro pr. aksje på Dublin-børsen i 28 dager på rad – et nøkkelmål for flyselskapet.

O'Leary vil nå ha anledning til å motta ti millioner aksjer i Ryanair verdt tilsammen 111,2 millioner euro – tilsvarende 1,29 milliarder kroner – gitt at han blir værende hos Ryanair til utgangen av juli 2028.

Selv har iren signalisert at han kan bli i Ryanair lenger enn til 2028, når hans nåværende kontrakt løper ut. O'Leary har vært i flyselskapet siden 1988, og toppsjef siden 1994, ifølge BBC.

Rekordår tilbakelagt

Tidligere i mai rapporterte Ryaniar om et resultat etter skatt på 1,61 milliarder euro i regnskapsåret 2025, som ble avsluttet 31. mars. Året før tjente lavprisflyselskapet 1,92 milliarder euro.

Driftsinntektene steg imidlertid fra 13,44 til 13,95 milliarder euro, etter at billettprisene falt 7 prosent og løftet antallet passasjerer til over 200 millioner i løpet av året. Ryanair er dermed det første EU-baserte flyselskapet som når denne milepælen.

Tross resultatnedgangen uttalte O'Leary at Ryanair leverer «eksepsjonell verdi» til aksjonærene.

Kritiseres

O'Learys potensielle milliardbonus vekker reaksjoner hos High Pay Centre, ifølge BBC.

I en uttalelse fra tankesmien heter det at «ingen enkeltpersons bidrag kan noensinne være stort nok til å være verdt en bonus på 100 millioner euro», uansett hvor vellykket bedriften er eller hvor effektiv lederen er.

High Pay Centre peker også på at Ryanairs ansatte trolig aldri vil tjene mer enn en brøkdel av den summen gjennom et helt yrkesliv.