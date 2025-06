Ranere skremmer London-turister

Ofrene aner fred og ingen fare. De venter på en buss eller snakker i telefonen mens de går på fortauet.

Plutselig kommer én eller to personer opp bak dem på en sykkel og river mobilen eller vesken deres ut av hendene på de fornærmede. Noen har til og med fått frastjålet verdifulle klokker på brøkdelen av et sekund.

Før man har fått summet seg er ranerne borte, etter å ha stukket av i full fart på sykkelen.

Stadig flere rammes

I fjor ble 70.000 mobiltelefoner stjålet i London. Det var en økning fra 52.400 fra året før. Og de har ikke blitt noe bedre i år.

Mobilene som blir stjålet blir omsatt i et svart marked verdsatt til over 50 millioner pund, ifølge The Telegraph.

Svært mange av de stjålne telefonene finner veien ut av Storbritannia.

Politiet har trappet opp etterforskningen av de mange ranene og fått flere domfellelser. Men fenomenet som flere britiske aviser har omtalt i det siste, har ikke blitt merkbart redusert.

Skremmer turistene

Nå advarer driftsdirektøren Greg Hegarty i hotellgruppen PPHE Hotels om den negative utviklingen. Selskapet driver 51 hoteller i Europa, hvorav mange er i London.

Hegarthy sier ransbølgen skremmer folk og gjør at turister kvier seg for å reise til Storbritannias hovedstad og at byens rykte som en trygg feriedestinasjon er i ferd med å endre seg.

PPHE Hotels har nå økt sikkerheten for sine gjester i London, og råder sine gjester å unngå enkelte steder i byen.

– I områdene rundt South Bank og Oxford Street, kan man ikke lenger gå med en mobiltelefon synlig på gaten. Turister føler seg stadig mindre trygge på å bevege seg i visse områder av London, sier Hegarty til The Telegraph.

Deler ut løpesedler

I bydelen City of Westminster har andelen som blir utsatt for tyveri og ran og fra 6 av 1.000 i september 2021 til 20 av 1.000 tre år senere.

Hegarty frykter Londons renommé som reisemål svekkes.

– Folk leser innlegg på Tripadvisor hvor turister skriver at de har blitt frastjålet mobilen sin, sier han til avisen.

London-politiet har distribuert brosjyrer til hoteller som de at gjestene skal få og lese, for å bli advart om den økte faren for tyveri og ran.