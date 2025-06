Kortversjon En norsk pilotklokke, Heuer 1550 SG 'Luftforsvaret', ble solgt for 13.970 sveitserfranc på en auksjon hos Sotheby's i Genève.

Klokken, opprinnelig utstedt av Luftforsvaret på 1970-tallet, fanget internasjonal interesse grunnet sin militære historie og sjeldenhet.

Slike vintageklokker med militær bakgrunn er populært samleobjekt, med tidligere norske eksemplarer solgt for enda høyere summer. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Det er ikke ofte at klokker med norsk historie dukker opp i større, internasjonale auksjoner. Men nettopp det skjedde tidligere i mai, da Sotheby's i klokkehovedstaden Genève i Sveits klubbet en kronograf tidligere utstedt til en pilot i Luftforsvaret.

Auksjonsboss: Svenske Mikael Wallhagen seniordirektør ved Sotheby's klokkeavdeling for områdene Europa, Midtøsten og Afrika. Foto: Nicolai Giil

Eksemplaret er trolig fra rundt 1976. Og solgte nå for 13.970 sveitserfranc ink. salær (før mva). Det tilsvarer i skrivende stund 172.000 norske kroner. Forhåndsestimatet var satt til mellom 10.000–15.000 sveitserfranc.

Helt spesifikt er det snakk om en Heuer 1550 SG “Luftforsvaret”. Den siste stavelsen der er kallenavnet gitt av samlere. Den spesifikken modellen har en engasjert fanskare, spesielt i Norge.

– Det finnes en rekke Air Force-klokker (klokker brukt av forskjellige lands militære flyvåpen, red. anm.) av denne typen fra 60–70-tallet, og det er en hel del samlere fra hele verden som interesserer seg for disse, sier Mikael Wallhagen.

Han er seniordirektør ved Sotheby's klokkeavdeling med ansvar for Europa, Midtøsten og Afrika.

Forteller historien: Baklokket på Heuer 1550 SG “Luftforsvaret” er inngravert med serienummer. De to siste sifrene er året klokken ble tatt i bruk. Foto: Sotheby's

– Klokker med militær historikk skaper interesse blant både klokkesamlere og de som samler militaria. Dermed er det flere interessenter på disse klokkene. Så tror jeg at det er noe spennende ved det at en pilot i flyvåpenet har brukt denne klokken som en del av sin utrustning i tjenesten.

Selgeren skal ikke ha vært norsk, men klokken ble innlevert fra et annet skandinavisk land.

Heuer "Luftforsvaret"

Da Luftforsvaret skulle kjøpe inn armbåndsur til sine piloter på starten av 70-tallet valgte de kronografer fra sveitsiske Heuer. Selskapet var kjent for å levere solid utstyr til slik bruk. Blant andre Argentinas og Tysklands forsvarspersonell hadde også klokker fra Heuer. Selskapet ble forøvrig senere kjøpt opp på 80-tallet, og du kjenner det i dag som Tag Heuer.

Norsk kronograf: Heuer 1550 SG “Luftforsvaret” solgt på auksjon hos Sotheby's i Genève i mai 2025 for 13.970 sveitserfranc ink. salær (eks. mva). Foto: Sotheby's

Den aktuelle referansen, 1550 SG, ble først utviklet av Heuer for bruk i det tyske forsvaret. Derfor har klokken i dag fått kallenavnet “Bund” (for Bundeswehr) blant samlere og entusiaster. Uret er en nokså sober utformet kronograf, med en enkel urskive, vridbar bezel og selvlysende visere. Kassen på 42 mm i diameter ble laget i stål, og var relativt stor for sin tid. En skikkelig tool watch, uten særlig mikkmakk.

Nå til dags er slike vintageklokker, både eksemplarer med militær og sivil historie, populære.

Liker du looken, men har lyst på ny klokke? Hvis du liker Heuer “Bund” produserer det tyske klokkemerket Sinn stadig lignende modeller til relativt moderate priser. På 80-tallet ble sistnevnte innleid av det tyske forsvaret for å oppdatere kronografen de tidligere hadde kjøpt fra Heuer. Vintage eksemplarer fra både Heuer og Sinn kan du også finne med litt leting på brukmarkedet. Aktuelle, moderne Sinn-modeller er 158 (nå utgått), noe mer moderne 156.1 og Sinns samarbeid med nettstedene The Rake og Revolution; 155 Bundeswehr “Dark Star” fra 2019 samt 155 S Revolution II fra 2024.

Ikke første gangen

Norske klokker av denne typen militære, vintagekronografer fra Heuer har også tidligere gått for høye summer. I november 2020 solgte auksjonshuset Phillips i Genève et eksemplar som tidligere hadde tjenestegjort på håndleddet til en løytnant ved 339-skvadronen på Bardufoss.

Etter en intens budgivning endte prisen på nærmere 250.000 kroner den gangen – inkludert salær. Da var i tillegg pilotens hjelm samt assortert memoribolia en del av salget.