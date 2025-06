800.000 euro. Det er 9,2 millioner kroner i skrivende stund. For det beløpet kan du kjøpe et ganske så bra krypinn på Frogner på nærmere 80 kvadratmeter. Eller du kan budslå om Napoléon Bonaparte (1769-1821) gamle, ikoniske uniformshatt– en tosidet snutehatt.

Et av diktatorens yndede hodeplagg er altså tatt vare på i over 200 år etter hans død på Sankt Helena. Og den er i tilsynelatende grei tilstand for alderen. Fortsatt inntakt.

Salget foregår hos Sotheby's i Paris den 25. juni, om du skulle være keen. Samme auksjon vil også inneholde nærmere 100 andre eiendeler tilknyttet Napoléon. Alle kommer fra en og samme samler, som ifølge The Collector har sett seg nødt til å måtte selge deler av samlingen på grunn av gjeld.

Prisestimatet er fra 500.000 til 800.000 euro.

Forresten: En annen av Napoléons hatter har solgt på auksjon tidligere. Da i 2023, for hele 2,1 millioner dollar.