Da Londons hovedflyplass Heathrow ble rammet av et massivt strømbrudd 21. mars i år, stilte alt tilgjengelig mannskap på jobb for å prøve å løse utfordringene som oppsto.

Men én person manglet på dekk.

Flyplassens øverste toppsjef, danske Thomas Woldbye, var fraværende. Ingen fikk tak i ham. Grunnen viser det seg nå, var at han sov med mobiltelefonen på lydløs.

Shai Weiss, toppsjef i Virgin Atlantic

Siste som fikk vite

Man kan kanskje si at han ble fullstendig tatt på sengen, i hvert fall neste morgen da han våknet og så alle de ubesvarte anropene.

Toppoppslaget i alle nyhetskanaler den morgenen var at Heathrow, Europas travleste flyplass, var stengt for all trafikk.

Over 1.300 flygninger ble rammet og 270.000 passasjerer ble berørt av stengningen.

Først 20 timer etter at andre enn toppsjefen selv fattet beslutningen om å stenge flyplassen, åpnet den for trafikk igjen.

Det tok mange dager før alle flyene var i rute igjen.

I ettertid er det gjort beregninger som antyder at hendelsen kostet flyplassen, flyselskaper og samfunnet over 50 millioner pund. Det er godt over 600 millioner norske kroner.

Sarkastisk kritikk

Toppsjefen i Virgin Atlantic, Shai Weiss, har uttalt at selskapet vil sende regningen for sine ekstra kostnader til Heathrow.

Sjefen i Emirates har kritisert flyplassledelsen for ikke å ha et godt nok backup-system, slik at man kanskje kunne unngått full driftsstans.

Heathrow har et alarmsystem som varsler sentrale personer og et beredskapsteam ved kritiske hendelser.

Systemet ble aktivert før beslutningen om å stenge flyplassen ble tatt, men med telefonen på lydløs fikk aldri Woldbye beskjeden og han deltok aldri i avgjørelsen.

– Sist gang jeg hadde telefonen min på lydløs, mens jeg drev et flyselskap, var aldri, har Virgin-sjefen Weiss sagt etter hendelsen.